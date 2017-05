"Mabel Ibáñez fue la madre de mi hermano, era todo para mí. Pero todo tiene un límite", dijo al respecto Flor y luego arremetió contra los periodistas: "Pallares, que vos (por Marina Calabró), y Tartu sacaron conjeturas, porque no se puede injuriar, aunque se hable en potencial, y tirarme semejante cocarda, con algo que no es cierto, sin ningún tipo de evidencias. ¡Estoy quedando como una garca! ¿Estamos todos locos? Sentí que no me tenía que defender, pero la gente empezó a sacar conjeturas y dije: '¿Yo me tengo que comer esa galletita cuando me pelé el culo toda mi vida?".