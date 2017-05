"Soy un tipo que no le gusta bailar, no le gustan las relaciones sociales. Le escapo al aglutinamiento de gente, no me gusta", explicó Diego. "Todo lo que no soy yo, ¿se dan cuenta?", aportó Yanina, divertida. "Entonces esas tres semanas previas al casamiento, (ella) me estuvo diciendo: 'Por favor te pido, no me hagas quedar mal con los invitados, tenés que bailar'".