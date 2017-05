Finalmente, El Tula pudo dar argumentos sobre su presencia en el estadio de Ferro: "Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por eso yo ahora apoyé al Momo Venegas porque estamos buscando que no se caiga este Gobierno, porque si se cae el gobierno la vamos a pagar todo el pueblo, ¿me explico? A este gobierno no lo votamos solamente los gorilas o los del Grupo Clarín o también los negros. No te equivoques. ¿El cincuenta por ciento son todos ricos? Los negros también son argentinos, peronistas y lo votaron a Macri".