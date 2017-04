Además, el panelista de Nosotros a la mañana manifestó que no tenía idea que su papá estaba luchando contra un cáncer. "Por eso cortaron con todo y gracias a Dios me tuvieron tanto respeto", explicó la ex participante del Bailando. Luego, se quebró y muy angustiada aseguró: "La pasé muy mal, no sabés cómo la pasé. Es un tema que nunca me hizo bien, lo trataron con tanta liviandad… Pensé que era un tema que lo tenía cerrado, pero claramente lo tengo que tratar con el psicólogo".