¡Cortame la música! "¿Qué pasó, chicos?", se le escuchó decir a Marcela Baños. "No tengo cuerpo, pero quiero que me dé la posibilidad de participar en el casting", dijo la intrusa en el estudio. Lejos de mostrarse nerviosa o increpar al conductor, la mujer se señora siempre en un tono sereno, pero firme. "Pero no decido yo… Hay que presentarse", argumentó Franco, titubeando.