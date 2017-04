"Yo no doy consejos porque soy sartreano. Sartre decía que uno no pide nunca consejos sino que pide convalidar la decisión que ya ha tomado. No se pierdan la chance de abrazar a los que quieren y no ser como los gringos, que creíamos que demostrar físicamente el amor es una estupidez. Es lo que te salva. En esta Pascua en la que uno pasa de la muerte a la resurrección, de la sumisión a la libertad, quiero desearles que puedan expresar cuánto quieren a los que quieren", finalizó Novaresio con lágrimas en los ojos.