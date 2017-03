Pablo Echarri no será Sandro. Y Tomás Yankelevich ya no formará parte de Telefe, adonde se desempeñaba como Gerente de Programación. Las dos novedades se conocieron con escasas horas de diferencia. Ahora bien, ¿la segunda está relacionada con la primera? Para el galán, no. "Seguro que no", remarcó en el programa Los ángeles de la mañana. "¿Yankelevich renunció? La verdad que me sorprendés…", le dijo Echarri a la notera del programa de Ángel De Brito.