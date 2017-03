En ese momento, Barbieri había denunciado: "Cuando se fue, dejó de pagar todo. Mariano Bal, Santiago Bal y el contador van a tener que responder en la Justicia porque me dejaron un muerto. Me voy a hacer cargo de lo que no se pagó desde 2009 hasta ahora porque si no lo pago, voy a la cárcel. Voy a hacer todo lo posible para poder pagarlo y lo cuento porque me quiero proteger por las amenazas telefónicas. Todo lo que trabajo será para AFIP y ahí estoy cumpliendo".