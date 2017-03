Más tarde, ambos vivieron un momento doloroso cuando debieron afrontar dos muertes de integrantes de la familia: "En el año 98, mi hermano muere en un accidente en la ruta nacional 34… y a los 78 días muere mi viejo de tristeza. En el velorio de mi viejo, mi vieja me llama y me dice '¿cuánto pasó entre una muerte y otra?'. Le dije que eran 78 días. Ella, que era una señora que había vivido toda su vida en el campo, me dijo: 'tomá, andá a jugarle a la quiniela al 78, yo no voy a tomar ninguna pastilla porque si yo me quedo en la cama ahora no me levanto más'…".