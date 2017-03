En la aparición de su ex novia podría el germen de la disputa: "Ellas pensaron que yo engañé a su madre (Nora Colosimo) con Cari, cosa que no es así", advierte Andrés, entendiendo que en verdad el vínculo trunco con Wanda y Zaira -"Me duele", confiesa- es responsabilidad absoluta de Nora. "¿Si ella tuvo que ver en el odio de mis hijas? En un principio sí. Cuando me fui de mi casa, ella me dijo: 'Te voy a hacer la vida imposible para que te odien tus hijas'. Y le salió bastante bien… Con el tiempo nos distanciamos".