El relato viró hacia su historia personal logrando conmover a varios panelistas que la escuchaban atentamente y hasta dejaron caer alguna lágrima. "Toda mi vida me perdí de ver a mi abuela criándome, a mi mamá fregando pisos. Me perdí de ver a la gente que me daba amor. Cuando me vine a capital me olvidé de todas esas personas", confesó para, acto seguido, continuar: "Mi mamá un día vino a la peluquería dijo que era la que me paseaba el perro, porque no me quería avergonzar".