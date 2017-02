Tagliani contó que se encontraba en Mar del Plata, donde está trabajando por la temporada de verano, cuando se enteró de lo ocurrido. "Hay dos personas que estaban con él en la camioneta que yo no los conozco. No sé si salieron la noche anterior, no sé lo que pasó. Hasta donde yo sé, me levanté a las nueve de la mañana y estaba hablando con él, supuestamente desde mi casa. De repente, a las once sucede todo esto. Lo primero que pensé fue que se trataba de un secuestro virtual, que lo tenían amenazado para que diga eso, pero nada más". Más tarde, ella se comunicó con su pareja para saber qué estaba pasando: "Me dice 'no sé qué pasó, me mandé una macana'. A raíz de ahí se generó todo".