Siempre he sido muy crítico con mi padre, le decía que no pusiera más bombas, que cesara con sus asesinatos, con sus secuestros, con todo esto. Y me respondía: "Yo no inventé el narcoterrorismo. El primer acto de narcoterrorismo se cometió contar mi familia, contra ti, contra tu hermana y tu mamá. Yo estoy respondiendo a lo que me hicieron". Y yo le decía: "Papá, si me ponen una bomba no me da la autoridad para salir a ponerle una bomba a los demás".