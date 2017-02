"Me dijeron que el premio es por haber contribuido a la difusión para que la gente viniera, que no se vaya a otros países", explicó la diva al recibir su estatuilla y luego pidió disculpas por no haber ido a ver compañías de teatro marplatenses: "Les prometo a todos los chicos y a Rottemberg que si el año que viene vengo nuevamente, iré a verlos. Esto no es demagogia, es un deseo, me han recomendado varios espectáculos".