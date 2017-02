Marcelo Frezzia, pareja del coreógrafo, dio detalles del asalto en una entrevista con el ciclo Informadísimos: "Estaba en el teatro con Marce. Nos fuimos a las ocho y media de la noche para Malambo. Se ve que cuando nos fuimos nos estaban controlando, fue un trabajo de logística. A las diez y cuarto me llama la persona que me alquiló la casa que había sonado la alarma. Me fui pensando que era una falsa alarma. Cuando llego no podía abrir el portón corredizo porque se trababa con la puerta que estaba rota. Ya estaba la Policía. Un desastre lo que hicieron. Con alarma y todo rompieron las dos puertas de los dos cuartos".