"No quise faltarle el respeto a nadie", manifestó el intérprete. "Yo he tenido gente trabajando conmigo y lo banqué y lo cuidé hasta el último momento. Largué una tontera mía, hubiera dicho cualquier otra cosa, justo dije eso pero sin molestar a nadie, sin joder a nadie. No sabía, sino hubiera dicho 'tengo HIV' directamente". explicó. Pachano lo escuchó atentamente pero no tardó en confrontarlo: "Todavía no escuché la palabra disculpa. Y la justificación de la peste rosa, todos mis amigos se murieron también. Eso no justifica hacer un comentario desafortunado y mal educado, sobre todo de un artista… Para mí lo que está pensado este señor es totalmente cuadrado, no puede asumir que se equivocó".