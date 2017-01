"Acá no cambió nada, no me arreglé con nadie, mis hijas están por sobre la madre y el padre, podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Diego y Dieguito Fernando no tienen anda que ver con esto porque son muy chicos para entender la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol. No cambio, no hay, no hubo, ni habrá acercamiento", dijo el "Diez" en un audio a Jorge Rial, en referencia (sin nombrarla) a Claudia Villafañe.