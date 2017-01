Además, explicó que ella solía ver los golpes que tenía Bermúdez en su cuerpo y señaló que una de las hijas le confirmó que Rosenwasser era violento: "Yo le he probado ropa durante mucho tiempo y la he visto cómo estaba. Venía enyesada, golpeada, otro día le faltaban dos dientes

Las criaturas dejaban de ir al colegio a veces por los golpes que le pegaba […]. Cada vez que se desvestía, la encontraba llena de moretones, lastimaduras. Ella me decía 'me caí'. Un día vino enyesada y la nena de cinco años le dijo 'mamá, papá es quien te pega'…".