En tanto, Laurita -panelista del ciclo- contó que se comunicó con el actor luego de escrito aquel tuit: "Me hice cargo (de que fue para mí). Y le pregunté '¿Por qué me pusiste eso?'. 'Es un tema de los 'Baba' (por el grupo Babasónicos) que me hizo acordar a toda la situación', me dijo". Además, aclaró. "Siempre fue buen hombre conmigo, sin ningún interés extra. No me persigue. Y decir 'Rompo todo' es como la frase: 'Te voy a matar', como cuando te enojás con alguien. Si vamos a tomar todo literal… No me siento invadida, no lo siento ni agresivo, ni violento ni nada. Hay mucha susceptibilidad".