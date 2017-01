Pero la verdad se reveló cuando Miranda presentó a su testigo, Jorge, quien mostró una grabación teniendo sexo con Humberto: "Empezó por paga pero después fue por gusto. Me divorcié hace aproximadamente siete meses. Salí del clóset y hablé con mi familia, les conté que soy. Al señor, o a la señora, le gusta que le diga Jennifer, me dijo que se llamaba así. La verdad es que me acosa, estoy cansado, no puedo, es insaciable e hice eso (la filmación) para terminar con todo esto".