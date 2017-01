Para no evadir el elefante en la habitación, la cantante también abordó el tema de su enojo por las fotos que la mostraban en la intimidad de su casa. "Me parece vergonzoso y una falta de respeto, sé lo que es trabajo y lo que no, no soy una tipa polémica pero tuve la necesidad de decirlo, de hacer la pregunta de si todo vale, porque que se metan en mi casa me parece excesivo", dijo.