"Se convirtió en un infierno, no es un hogar. ¿Cómo puede una persona estar viviendo con su ex pareja en el mismo techo? Pensaba que se podía pero no puedo estar dándole un beso a mi novio sabiendo que la vio desnuda a ella (por su amiga) y que el novio de ella me vio desnuda a mí", dijo, muy dolida por la situación, Emilce.