Fernández no se quedo callada y le contestó: "¿Sabés lo que tiene que remar si quiere ser pareja mía, Anita?… Tiene que hacer un buen papel como cualquier hombre". Unos minutos más tarde, Bal recogió el guante y le preguntó a su compañera de baile: "¿Recién me dijiste que para salir con vos la tengo que remar mucho? Pará, pará… ¿Me estás dando una chance, me estás probando? Te estás poniendo en un lugar de difícil". La conductora de Combate le contestó: "No es así tan fácil. A mí me cuesta enamorarme, si estoy con alguien me tiene que pasar en el cuerpo".