Sofía Zámolo contó cómo fue el momento más triste de su vida. "Yo perdí un hermano en un accidente, cuando era re chica. A mí también me pasó. Tenía 9 años", contó en "Los Ángeles de la Mañana". Y reflexionó: "Nunca en la vida lo esperás. Los abuelos se van antes, pero un hermano… No sé, es un chiste. Pensás que no está pasando".