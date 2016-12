Claro, no todo fue sencillo. Hubo un momento, el más difícil del año para ella, cuando tuvo un fuerte encontronazo con Mariela Anchipi y Nicole Neumann: "Cuando Chipi y Nicole se pusieron a llorar me sorprendió. No estaba preparada para que se pusieran mal (…) Me hubiera gustado reaccionar de otra manera, no sé… contenerlas. Yo intentaba explicarles y mucho no me escuchaban. Intentaba darles una devolución más específica y se enojaban más. Estaba como incontrolable la situación. Era como un malentendido".