"No tengo miedo, porque las amenazas… Cuando te lo tienen que hacer, te lo hacen". Carmen Barbieri buscó aportar algo de calma porque -pese a su ausencia de temor- la circunstancia ya le trajo una consecuencia desafortunada: su mamá, Anita Barbieri, no pasará Nochebuena con ella. Y todo por los llamados intimidatorios que viene recibiendo desde hace un mes y medio. "Las amenazas que te hacen por telefóno son todas parecidas: 'No pises Carlos Paz'. Saben que venía mi mamá, y me dicen: 'Es boleta'. Me dieron la dirección de la casa donde iba a estar ella", contó Carmen en un móvil de Intrusos.