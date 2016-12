Así lo relató: "Yo iba manejando y él se me empzó a abalanzar para mi lado diciéndome cosas. Me decía 'Cami bella, qué bella eres, me gustan las chicas como vos, me gustan tus bubis, son muy suavecitas'. Entonces me muestra el pantalón y… no sé cómo decírtelo… está al palo, y se empieza a dar unos golpecitos, y me dice: 'ay Cami, mira cómo me pones. Vente a casa'."