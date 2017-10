Tras el enfrentamiento en vivo, Yanina Latorre volvió a arremeter contra María Julia Oliván: “Cara lavada pero otras cosas sucias”

"Acá esta el tuit de la mentirosa de Oliván. Está a cara lavada y le dije 'no sos Liz Solari'. ¿Qué loco que hoy habló de la gordura, no? Y ahora que me acuerdo, cuando la cargué por la foto a cara lavada lo llamó a Lanata desesperada para que me rete jaja. Y aclaro esto porque nunca miento y no soporto que me endilguen cosas que no hice. me hago cargo de todo lo que digo siempre. 'Siempre oficialista, antes en 6, 7, 8, ahora en Radio Nacional. Cara lavada pero otras cosas sucias'. Te mando besos Oliván", concluyó.