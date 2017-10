-¿Te pasaron alguna vez esas cosas?

-No. Era mi deseo estar en un boliche y que se me acerque la piba más linda y me diga 'disculpame, ¿puedo sacarle una foto a tu p… y ponerla de fondo de pantalla?' Es preciosa y chiquita, como nos gusta a nosotras. Me pagaba el trago, se acercaba una amiga más y nos íbamos los tres a dormir. La verdad que nunca me pasó, aunque me hubiese encantado. De alguna manera me desquitaba en la ficción con todo lo que no me pasaba en la vida real. ¡Y la gente se lo cree! Me dicen 'qué hijo de p…, mirá vos con las pibas que saliste!'. Pero era todo ficción.