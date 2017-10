"Me gusta conducir. Pero uno empieza a tomar el rol maternal y se da cuenta que sus hijos lo necesitan en casa, que es lindo compartir determinados eventos y momentos con ellas. Ahora Carmela, por ejemplo, llora cuando me voy a trabajar, me tira los brazos para me quede y a mí me parte el alma. Por eso, cuando llego a casa trato de desconectarme y compartir tiempo con ellas y disfrutar de la familia", agrega.