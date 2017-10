—Nunca jamás en la vida tuve animadversión para ninguno de los dos. Uno no debe juzgar ni debe abrir preguntas ni cosas por el estilo cuando no conoce realmente la historia de lo que dos personas viven. No debe imaginarse cosas que a lo mejor no lo son. Cuando descubrí quién era mi padre y conocí parte de su vida, me serenó y me tranquilizó. Dije: "Hoy, después de tantos años, se reencontraron a través del tiempo y ahora están juntos y están felices". Me enteré de la historia y supongo que eso redondeó lo que uno puede imaginar. En el colegio, cuando me decían: "No vino tu papá a la fiesta de no sé qué", yo decía: "No, porque mi papá trabaja fuera, trabaja lejos de Rosario".