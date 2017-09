"Valeria venía padeciendo malestar y postergando la cirugía desde hace mucho tiempo ya que, además de sus denuncias por lesiones y amenazas coactivas, es sabido que su ex ejercía sobre ella una violencia económica tal que no le permitía poder parar y costearse su operación, ya que no contaba siquiera con obra social", expresó su manager, Jorge Zonzini.