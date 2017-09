—Durante el programa muchas veces te lo cuestionaron: usabas mucho picante.



—¡Me encanta el picante! Cuando cocino para mi familia, no les gusta, a mi novio tampoco. Y es como: "Cami, no le pongas tanta grasa, no le pongas tanto aceite, ¡dejame cocinar a mí!". A veces tenés que amoldarte al estilo del comensal. Cuando fui al casting del programa, la anécdota graciosa fue que me dijeron que tenía que llevar mis propios materiales. Y yo caí con una pechuga de pollo, una rama de verdeo y una batata cocida. Y me dijeron "No trajiste sal, no trajiste aceite, no trajiste pimienta, ¡no trajiste nada!". Tenía tres ingredientes para un plato de 13. Había otro participantes más: "Chicos, les saco un poco de aceite, les saco un poco de cilantro…". ¡Hice un plato con lo que había! Me halagaron un montón.