—Es que es todo una gran mentira. Hay una cuestión académica muy mentirosa que entra de lleno en un deber ser que realmente es extremo. Vos lo ves, por ejemplo, en las redes sociales, que antes no existían. Yo he trabajado muchísimos años muy tranquilo sin las redes sociales. Tranquilísimo como todos los de mi época. Y las cosas iban bien porque los diarios se seguían vendiendo, la gente leía y seguramente putearía a algún periodista por haber puesto alguna cosa o alabaría a otro por haber

puesto otra. Lo que pasa es que antes no lo conocías y no había interacción. Ahora, con las redes, hay interacción. Las redes sirven para muchas cosas, entre ellas, justificar un poco la existencia de mucha gente. De lo contrario, no se explicaría. Es un tema muy estudiado, Umberto Eco lo decía. A él no le gustaba ningún tipo de red social: decía que la red social lo que ha hecho es convertir al borracho de pueblo en filósofo (risas). Y buena parte de eso existe. A mí me habla gente que me dice "No me gusta lo que hace". ¿Y a mí qué me importa? Con mirar otra cosa, suficiente. Pero las redes van creando esa cuestión. Este largo prólogo es para decir

que en las redes la gente es muy morbosa. Todos aquellos que dicen que el

periodismo de esta naturaleza o área se regodea con el morbo no hacen una especie de análisis de graduación del tema. Hay personas que se meten de lleno en el morbo y se quedan ahí adentro porque están dos horas hablando de cómo alguien le revolvió a otra persona un cuchillo en el cuello. Hay otros que lo mencionan y siguen con el relato. Yo ahora veo en las famosas redes comentarios y, sobre todo, fotografías que son de

un rechazo tan grande. Con lo cual, toda esa cuestión que se habló durante años en la Argentina hipócritamente –acá somos muy hipócritas en este sentido– de que este periodismo es un periodismo menor, que va a los bajos instintos y todo eso. ¡Todo eso es mentira! Les encanta porque nos encanta a la especie humana. A todo el mundo le gusta que le cuenten una historia. Si la historia tiene estos componentes, ¡que te la cuenten! Ahora, también hay tipos que están enfermos de la cabeza. El teatro te da la

posibilidad de contarlas con cierto lenguaje que vos no podés usar en la televisión. Esa es la diferencia que se va a notar acá. Pero después, yo no voy a mostrar una autopsia en vivo a nadie.