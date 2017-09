Como parte del tour Rod Stewart: Live in concert, en el recital se repasarán distintos hits, como Maggie May, You wear it well, Hot Legs, You're in My Heart, y Forever Young. La mencionada Da Ya Think I'm Sexy acaba de lanzarse en una nueva versión junto a la banda de Joe Jones, DNCE, convirtiéndose en un verdadero furor en todas las plataformas.