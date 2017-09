"Saqué a pasear al perro de mi hija y se me va para un umbral al lado de un tacho de basura. Cuando me acerco para agarrararlo para que no coma basura veo un bulto, y cuando lo toco llora. Me quedé shockeado. Un vecino me dijo 'llamá ya a la policía'. Lo primero que quería hacer era alzarla y llevarla al hospital pero por cuestiones legales no podía. Se te cruza todo por la cabeza".