Pero no sin problemas en el pasado. En una entrevista recordó que "tenía quince años, iba a un colegio de doble turno, trabajaba hasta las tres de la madrugada… ¡y me levantaba a las siete de la mañana! Empecé a sufrir de anorexia, obsesionada por tener un cuerpo perfecto. La comida fue el cable a tierra de mis miedos y mi inseguridad. Mi boicot contra mí misma. En general, de eso no te curás. El fantasma de la gordura acosa siempre. En mi caso, la salvación fue mi matrimonio con Darío Giordano, y mis hijos: Franco, Valentín y Azul…".