Luego, el protagonista de la comedia Entretelones recordó una divertida anécdota: "Me acuerdo mi primera y única escena de sexo que hice hasta el momento, fue en Círculos, un unitario. Los nervios que se viven son increíbles, no podés estar pensando en otra cosa que hacer tu trabajo. Recuerdo que la chica estaba sin ropa y yo me había ido con un slip que el director me hizo sacar: ¡me encinté! Está mal que cuente eso (ríe). En serio: están tan cuidadas esas escenas que te cueste todo. ¡Hasta dar el primer beso en tele me costó!".