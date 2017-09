Conocé a Analía, la hija sexy del “Pata” Medina que quiso entrar a “Gran Hermano”

Sin embargo, su verdadera vocación es el arte y el espectáculo. Es bailarina de danzas árabes y quiso ingresar a la casa de Gran Hermano: pasó varios castings pero no pudo cumplir su sueño "Mi objetivo es ingresar para que la gente conozca la realidad que me tocó vivir. Tuve una infancia muy triste. Pasé hambre, necesidades, fui mamá a los 15 años y tengo un hijo adolescente con novia. No tengo pensado ser vedette. Mi objetivo pasa por otro lado: quiero que conozcan mi historia, quiénes somos los Medina, de dónde venimos", contó Analía en una ocasión a Diagonales.