"Estar en los Emmy, caminar por la alfombra roja, ir a la Gala…esto puede ser un camino para empezar una carrera afuera. Cuando me fui a Colombia fue una súper apuesta. América me acompañó y me instalé noviembre, diciembre, enero y febrero solo en un hotel en Bogotá para hacer Escuela para maridos. Y me preparé mucho. Estudié la historia de Colombia, los ríos, la música, las costumbres de cada zona para saber qué siente un caleño y un nativo de Bogotá, para entender a los participantes, para que la gente en Colombia me acepte y sepa que yo sabía de lo que estaba hablando, que respetaba, que me importaba", cuenta.