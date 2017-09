"He lanzado ya tres álbumes. Es música de pop electrónico y últimamente estoy lanzando algunos videoclips porque realmente me encanta actuar en ellos. Soy un poco loca y me encanta hacer papeles en estos videos algo locos, me gusta plasmar en ellos mi creatividad y fantasías. Ya no soy una chica joven y trato de ser más creativa cada vez, no puedo moverme como hacía hace años", describió.