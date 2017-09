La abogada hace un mea culpa: "Reaccioné mal", reconoce. Y ese impulso motivó su renuncia. "Estaba muy molesta. Pero después, hablando, todos me pidieron que me quedara. Incluso Marcelo. Estaba muy molesta, yo no lo conté porque era algo que lo quería conservar. Lo tuve que exteriorizar con el dolor más grande y revivir nuevamente todo lo que había sufrido. No tiene nada de malo porque todos podemos sufrir un accidente y volver a empezar. De hecho, todos volvemos a empezar porque tenemos problemas y tristezas en la vida".