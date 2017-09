Y trabaja de modelo, por supuesto: ya hizo varias campañas gráficas. "Me encanta la moda y también la fotografía: por eso me dediqué al diseño. Y como me encanta aprender cosas nuevas, vivo haciendo actividades", explica Denise, quien -por el momento- no tiene un novio para presentarle a sus padres. "No es tan fácil conocer gente nueva", lamenta. "Busco un chico a quien pueda admirar, que me enseñe algo. ¡Que hable y no me aburra! Y obvio, siempre va a sumar lo estético…".