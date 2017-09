-¿Sienten que se les reconoce su trayectoria?

–PS: Yo creo que sí.

–GS: Pero tampoco buscamos reconocimiento. Eso es un poco tramposo: yo lo hago por mí y para mí. A nuestra gente le digo que no esperen un acto demagógico de "somos por ustedes", yo lo hago por mí porque lo disfruto y la paso bien, no espero nada más que eso. El día que no lo disfrute no lo haré más. Si no quiero tocar y tengo que salir de gira voy a hacer dos shows y me voy a mi casa. Vi a muchos tipos decepcionarse por esperar cierto reconocimiento y al primer paso en falso los destrozaron. Tipos realmente talentosos, eh. Creo que el reconocimiento es impostor y no hay que caer en eso, sino disfrutar el momento.