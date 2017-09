—Siempre cuando hacemos una peli tenemos la obligación de romper el estereotipo o subrayarlo. Nosotros lo que justamente queríamos era romper el estereotipo: lo cierto es que la cumbia villera surge en las villas, surge en esos barrios. Lo que tratamos de hacer es contar el por qué y que es un fenómeno que ha trascendido la villa. En una parte que después no quedó en la película, se muestra que hay muchísimos vínculos entre el rock y la cumbia, entre músicos, entre bandas, muchos aportes, que algunos reconocen y otros desconocen. El vínculo entre el punk y la cumbia villera en el surgimiento es tremendo. Pepo empieza cantando punk. "Vos sos un botón", el tema inicial de la cumbia villera tiene un vínculo con un tema de "2 Minutos" pero así muy directo. Te decía que en la peli no quedó, pero hay una escena muy linda que hicimos con Pitty de "Intoxicados", que nunca había ido a una bailanta, y estuvimos todo un día. Después no quedó porque no quedó el tema, porque daba raro que sea nada más que él quien personificara ese vínculo entre la cumbia y el rock, pero hay mucho vínculo.