Mi hermosa familia👪Lo mas maravilloso sera,despertarme una mañana,con el amor de mi vida entre mis brazos y el fruto de nuestro amor,Malú, acompañandonos. Bienvenida hija🐣👶los amo❤ 21 de Septiembre🌹🌺🌻🌼🌷⚘BeijaFlor

A post shared by Vanesa Garcia Carbone (@tanacarbone) on Sep 21, 2017 at 2:16pm PDT