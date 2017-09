Concrete and Gold llegó junto al lanzamiento del single The Line. Anteriormente, The sky is a neighbourhood tuvo su propio video como una mini épica y caleidoscópica obra de ciencia ficción dirigida por Grohl, tan hipnótica como la canción que le dio vida. La carrera hacia Concrete and Gold comenzó con el sorpresivo lanzamiento de Run el 1 de septiembre, que llegó al número uno en el chart de Billboard Mainstream Rock y en sus primeras 24 horas llegó a los 2 millones de reproducciones.