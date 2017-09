Sabrina Rojas confesó cómo reaccionó Luciano Castro cuando se enteró que ella iba a tener una escena de sexo: "Se puso pálido"

La actriz, que tendrá un encuentro íntimo en la ficción con Sebastián Estevanez, le contó a su pareja para pedirle consejos a la hora de filmar ese tipo de situaciones, pero no esperaba que éste se pusiera tan mal. "Me confesó que no la va a ver, aunque le tenga cariño a Sebas", agregó