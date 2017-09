"Es interesante componer para otros. Cada banda tiene su particularidad, te tenés que empapar, en el caso de Los Tekis, la cultura de ellos fue vital para escribir sus canciones, incluso estuve un tiempo viviendo en Jujuy. Cuando tengo que hacer algo en televisión me baso en guiones. En el caso de Crsitian Castro, me acoplo a lo que él va sintiendo y trato de interpretar para que se identifique y que cante los temas propias", explicó sobre su particular trabajo.