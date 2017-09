Game of Thrones Conquest & Rebellion: An Animated History of the Seven Kingdoms (Juego de Tronos Conquista y Rebelión: La historia animada de los siete reinos) narra la llegada de los Targaryen a Westeros, luego de la destrucción de Valyria y la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen.